Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisine devam ediliyor.