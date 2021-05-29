Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)
29.05.2021 00:07
Son dakika haberleri... OĞUL HAYATINI KAYBETTİ Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.
OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisine devam ediliyor.
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