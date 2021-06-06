Son dakika haber: Hilvan'da, elektrik akımına kapılan çocuk öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan Bünyamin Güler (6) yaşamını yitirdi.

Bağlar Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde oynayan Bünyamin Güler, bahçede açıkta bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının baygın halde bulduğu Bünyamin için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Bünyamin, acil serviste doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren küçük Bünyamin, otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.