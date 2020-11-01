Son dakika haber | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.11.2020 09:41
Son dakika haber | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 100'ün üzerinde gerçekleşiyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 470 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 122 bin 111'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 963 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 184 bin 82'ye çıktı, 7 milyon 491 bin 513 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 54'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 997'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 4 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 101'i yurt içi bağlantılı 124 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı, son 5 gündür 100'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 26 bin 511'e çıktığı ülkede son 24 saatte 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 466'ya çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Kore, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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