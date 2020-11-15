Son dakika haber... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.11.2020 10:35
Son dakika haber... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 447 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 bin 635'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 814 bin 579'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 205 bin 728'e yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde artmaya devam ediyor. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 340 vaka görülürken, 96 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Delhi'de Kovid-19 vaka sayısı 482 bin 170'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 7 bin 519'a yükseldi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, dün yaptığı açıklamada, vakalardaki artışa kirliliğin sebep olduğunu ve 10 gün içinde durumun kontrol altına alınacağını söylemişti.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek ölüm olmuştu.

Kentte hastanelerde doluluk oranı artarken yerel hükümet, 115 özel hastanenin 33'ünden yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80'ini Kovid-19 hastalarına ayırmasını istemişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 338'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 319 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 693 vaka tespit edildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 208 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 546'ya çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 493'e yükseldi.

Ülkedeki günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez dün 200'ün üzerine çıkmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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