Meksika'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 100 bin 683'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 100 bin 683'e yükseldi. Ülkede 586 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 105 bin 459'a ulaştığı açıklandı.