Son dakika haber... Hindistan'da çiftçi sendikaları hükümetle diyaloğu yeniden başlatma kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Hindistan'da çiftçi sendikaları hükümetle diyaloğu yeniden başlatma kararı aldı

26.12.2020 19:23
Son dakika haber... Hindistan'da çiftçi sendikaları hükümetle diyaloğu yeniden başlatma kararı aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçi sendikaları, hükümetle görüşmelere kaldıkları yerden devam edebileceklerini bildirdi.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçi sendikaları, hükümetle görüşmelere kaldıkları yerden devam edebileceklerini bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, 40 çiftçi sendikasını bünyesinde toplayan ortak forum "Sanyukt Kisan Morcha" toplantısında yeni tarım yasaları ve hükümetle yapılan görüşmeler ele alındı.

Sendika liderleri, hükümetle görüşmelere kaldıkları yerden devam edebileceklerini, görüşmelerin 29 Aralık'ta yapılabileceğini ifade etti.

Kirti Kisan Sendikasından Rajinder Singh, hükümetin, yasaların iptali konusunda görüşmelerde bulunmaması durumunda çiftçilerin 30 Aralık'ta traktörlerle büyük bir eylem düzenleyeceğini bildirdi.

Resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı

Yeni yasaların kaldırılmasını isteyen protestocu çiftçilerin talepleri konusunda yapılan resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Protestocu çiftçiler, 26 Aralık'ta eylemlerini büyük şirket binaları önüne taşımaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de çiftçi protestolarına destek için tarım yasalarının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sunmuştu.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek sektörde reform yapma amacı taşıdığını savunuyor.

Başbakan Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkedeki çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Hindistan, Protesto, Aralık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hindistan'da çiftçi sendikaları hükümetle diyaloğu yeniden başlatma kararı aldı - Son Dakika


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