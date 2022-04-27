Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

27.04.2022 11:51

Son dakika gündem haberine göre - Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü Hindistan'da düzenlenen bir dini tören sırasında elektrik akımına kapılan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

YENİ DELHİ - Hindistan'da düzenlenen bir dini tören sırasında elektrik akımına kapılan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Thanjavur kentinde düzenlenen dini tören sırasında tapınak arabasının yüksek gerilim hattı ile temas etmesi faciaya yol açtı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik akımına kapılan 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ve can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Polis yaptığı açıklamada, dini törenler sırasında bölgedeki yüksek gerilim hattında elektriğin kesildiğini, ancak dün gerçekleştirilen törende tapınak arabasının yüksek gerilim hattına ulaşacak kadar yüksek olmaması nedeniyle elektriğin kesilmediğini kaydetti. Ancak, yapılan süslemeler nedeniyle tapınak arabasının yüksekliğinin arttığı bu nedenle yüksek gerilim hattıyla temas ederek elektrik akımına kapıldığı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, ölenlerin ailelerine yaklaşık 2 bin 600 dolarlık yardım sözü verdi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hindistan'da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika


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