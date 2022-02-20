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Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

20.02.2022 16:12
Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.

Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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Racasthan, India, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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