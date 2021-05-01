Son dakika haber... Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Son Dakika

Vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerdeki hastanelerde doluluk oranları sınıra gelirken ilaç, oksijen ve diğer tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşanıyor.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için