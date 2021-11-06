Son dakika haber... Hindistan'da hastanede yangın faciası: 11 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Ahmednagar kentindeki bir hastanenin korona virüs servisinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Ahmednagar kentindeki bir hastanenin korona virüs servisinde yangın çıktı. Polis müfettişi Jyoti Karkade, yangının başladığı bölümde 17 hastanın bulunduğunu, 11'inin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Karkade, 6 hastanın durumunun stabil olduğunu belirtti. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, faciaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangınla mücadele için kullanılan ekipman eksikliği nedeniyle Hindistan'da bu tür olaylar çok sayıda can kaybıyla sonuçlanıyor. - MUMBAİ