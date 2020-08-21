Son dakika haber... Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Telangana-Andra Pradeş sınırındaki Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıktı. Yangının ardından peş peşe patlamalar meydana geldiği, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında içeride 17 kişinin bulunduğu, 8'inin dışarı çıkmayı başardığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, Telangana eyalet Başbakanı Chandrashekar Rao'nun olayla ilgili soruşturma açılmasını emrettiği belirtildi.
(İHA)