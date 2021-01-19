Son dakika haber | Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü

19.01.2021 10:17
Son dakika haber | Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sabah saatlerinde otoyolda seyir halindeki kamyon, bir traktöre çarparak kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların Surat kenti yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki Rajasthan eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.

(İHA)

Hindistan, Gujarat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü - Son Dakika


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