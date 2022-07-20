Son dakika haber | Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

20.07.2022 17:00

Son dakika haberine göre - Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü Hindistan'ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü - Son Dakika

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