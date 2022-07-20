Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü - Son Dakika

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