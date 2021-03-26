Son dakika haber! Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi öldü - Son Dakika

İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini belirtti.

Bernama ajansının haberine göre, Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Sunrise hastanesinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü kaydetti.

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