Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı

19.04.2021 09:31
Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1619 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 178 bin 760'a yükseldi.

Son 24 saatte 273 bin 810 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyonu geçti.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 68 bin vakanın saptandığı Maharaştra, 30 bin 596 vakanın görüldüğü Uttar Pradeş ve 25 binden fazla vaka tespit edilen Delhi, en fazla vakanın kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 953 bin 821'e ulaştığı ülkede, 1 milyon 929 bin 305 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, hastanelerde oksijen tüpü eksikliği görüldüğü ve çoğu hastanede de yatak sıkıntısının baş gösterdiğini belirtmişti.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumuna gelen Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 123 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 123 milyon 852 bin 566 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Hindistan'da virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Maharaştra, Nisan, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu 43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede canına kıymak istedi Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede canına kıymak istedi Sahte 'Kovid-19 negatif raporu' düzenleyen şebekeyi öğrenen doktor isyan etti: Bu resmen cinayete teşebbüs Sahte 'Kovid-19 negatif raporu' düzenleyen şebekeyi öğrenen doktor isyan etti: Bu resmen cinayete teşebbüs Genç kızı, müstehcen görüntülerini çekerek tehdit etti: Şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan gibi öldürürüm Genç kızı, müstehcen görüntülerini çekerek tehdit etti: Şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan gibi öldürürüm Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Kısıtlamayı delerek petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin lira ceza kesildi Kısıtlamayı delerek petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin lira ceza kesildi Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı miktarı 20 milyonu aştı Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı miktarı 20 milyonu aştı         
09:27
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek         
08:55
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:46
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi         
00:51
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü         
21:29
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı         
15:24
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 09:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei