Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı

20.04.2021 08:11
Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1761 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 180 bin 530'a yükseldi.

Son 24 saatte 259 bin 170 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 321 bin 89'a ulaştı.

58 bin 924 vaka ile Maharaştra, 28 bin 211 ile Uttar Pradeş ve 23 bin 686 ile Delhi, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 13 milyon 108 bin 582'ye ulaştığı ülkede, 2 milyon 31 bin 977 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, hastanelerde oksijen tüpü eksikliği görüldüğü ve çoğu hastanede de yatak sıkıntısının baş gösterdiğini belirtmişti.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 127 milyon 129 bin 113 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Hindistan'da virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Maharaştra, India, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı - Son Dakika


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