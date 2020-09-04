Son dakika haber... Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı - Son Dakika

Asya ülkesi Hindistan'da, son iki günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında tek ülkede görülen en yüksek artışlar kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Hindistan'da 2 Eylül'de tespit edilen 82 bin 860 ve 3 Eylül'deki 84 bin 156 yeni Kovid-19 vakası, "bugüne dek tek ülkede görülen en yüksek artış" oldu.

Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da kayda geçen 78 bin 619 vaka, tek ülkede görülen en yüksek günlük artış olmuştu.

En fazla günlük vaka olan ülkelerin iki katına yakın artış

Hindistan'da 3 Eylül'de 84 bin vaka görülürken, en yüksek günlük artış kaydedilen ülkelerden Brezilya'da aynı sürede 44 bin 728, ABD'de ise 44 bin 507 ise yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki vaka artışı, salgının en fazla etkilediği bu iki ülkenin iki katına yaklaştı.

Henüz "zirve noktasını" görmedi

Öte yandan dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 20 ülke arasında Hindistan, günlük sayının en yüksek seviyeye ulaştığı "zirve noktasını" görüp aşağı veya yatay seyre geçemeyen tek ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısı sürekli artıyor.

Hindistan'da ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak'ta tespit edildi, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart'ta oldu. 24 Mart'ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar süresi uzatılarak devam etti. 30 Mayıs'ta ise yasağın bazı tecrit bölgeleriyle sınırlı olmak üzere 30 Haziran'a kadar kısmi olarak uygulanmasına karar verildi.

Genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesi, haziran başından itibaren virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.

Ülkede, 29 Mayıs'ta 8 bini aşan yeni vaka sayısı, 6 Haziran'da 10 binin, 10 Temmuz'da 25 binin, 30 Temmuz'da 50 binin, 7 Ağustos'ta 60 binin, 22 Ağustos'ta 70 binin ve 2 Eylül'de 80 binin üzerine çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar 3 milyon 940 bin 131 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 68 bin 598 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşirken, halen 834 bin 382 hasta tedavi veya tıbbi gözetim altında bulunuyor.