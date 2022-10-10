Son dakika haber | Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

10.10.2022 11:06
Son dakika haber | Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: YENİ Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle son 48 saate 21 kişi yaşamını yitirdi.

YENİ Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle son 48 saate 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Uttar Pradesh eyaletinde şiddetli yağışın sebep olduğu farklı kazalarda 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

Eyalet polis yetkilisi Prabhu N Singh, "Son 48 saate şiddetli yağmur nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Singh, eyaletin Bahraich, Shravasti ve Balrampur bölgelerinde sel ve yağıştan etkilenen çok sayıda kişi olduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de de bir evin çökmesi sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun yağış nedeniyle Yeni Delhi'de trafik sıkışıklığı ve birçok alanda su birikintisi meydana geldi.

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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