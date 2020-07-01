Son dakika haber! Hindistan'da termik santralin kazanında patlama: 6 ölü, 17 yaralı

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir termik santralin kazanında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir termik santralin kazanında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Memur ve emekli maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Hindustan Times'ın Hint ajanslarına dayandırdığı haberine göre, merkezi hükümete ait NLC India şirketinin Cuddalore bölgesindeki termik santralin bir kazanında yaşanan patlama, sabah saatlerinde işçilerin mesaiye başladıkları esnada meydana geldi. Cuddalore emniyet yetkilisi M Sree Abhinav, yaptığı açıklamada, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, yaralıların, eyaletin başkenti Chennai'deki bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Patlamanın ardından yangınla mücadele ekipleri olay yerinde kurtarma operasyonuna başlarken, içerde mahsur kalan işçiler olabileceğinden endişe ediliyor. NDTV kanalının haberine göre, termik santralden bir yetkili, "Kazan faaliyette değildi. Olayın sebebini araştırıyoruz." dedi. Devlet tarafından işletilen NLC'ye ait santralde, mayıs ayında diğer bir kazanın patlaması sonucu 8 işçi yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor

"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme

İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı

Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor

Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi