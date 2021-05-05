Son dakika haber: Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum cihazı eksikliğine bağlı Kovid-19 kaynaklı ölümler "soykırımdan farksız" - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında solunum cihazı eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlerin "soykırımdan farkız" olduğunu belirtti.

Ülke basınındaki habere göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Lucknow ve Meerut ilçelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin araştırıldığı davada ilçe adli makamlarından solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklanan Kovid-19 ölümlerini doğrulamasını istedi.

Mahkeme yaptığı açıklamada, adli makamlardan bir sonraki duruşmada konuya ilişkin raporların sunulmasını talep ederken, solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastalarının hayatını kaybetmesinin suç konusu ve bunun da "soykırımdan farkız" olduğu görüşünü paylaştı.

Mahkeme üyelerinden Siddhartha Varma ve Ajit Kumar, ölümlerin sorumluluğunun gerekli sağlık ekipmanını sağlamayan yetkililer olduğunu söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.