Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, haftalardır süren sağanak yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Assam Eyaleti Afet Yönetimi, eyaletteki 32 ilçenin sular altında kaldığını ve 3 milyondan fazla kişinin de evini terk ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi - Son Dakika

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