Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

20.06.2022 13:28
Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Son dakika gündem haberi... YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan, haftalardır süren şiddetli yağışlarda 9 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 6 Nisan'dan bu yana 71'e yükseldiğini belirtti.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), selin son 24 saatte eyaletteki 33 bölgeye ulaştığını, 4 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, 8 gündür sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya kalan Assam'da 8 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Afetler nedeniyle toplam 186 bin 424 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Brahmaputra Nehri, Assam, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika
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