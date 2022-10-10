Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: "Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor" - Son Dakika
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Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: "Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor"

10.10.2022 15:56
Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: "Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor"

Son dakika gelişmesine göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kimsenin çıkarına hizmet etmediğini" söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "kimsenin çıkarına hizmet etmediğini" söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemde olduğu bir görüşme gerçekleştiren Jaishankar, ortak basın toplantısında konuştu.

Jaishankar, "Ukrayna'daki çatışmaya çok açık bir şekilde karşı çıktık. Bu çatışmanın kimsenin çıkarına hizmet etmediğine inanıyoruz. Ne savaşın taraflarına ne de uluslararası topluma… Bir Küresel Güney ülkesi olarak, savaşın düşük gelirli ülkeleri ne kadar etkilediğini, yakıt, gıda ve gübre açısından karşılaştıkları zorlukları ilk elden görüyoruz." dedi.

Ülkesinin, Moskova'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini kınayan BM hareketini destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Jaishankar, "İhtiyat ve politika gereği, oylarımız hakkında önceden tahminde bulunmuyoruz." yanıtını verdi.

Jaishankar, Hindistan'ın Rusya ile ilişkisinin "ülkesinin çıkarlarına kesinlikle iyi hizmet ettiğini" söyledi.

Wong da basın toplantısında, "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'nin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söylediği gibi, şimdi savaş zamanı değil." ifadesini kullandı.

İki bakan, Rusya konusundaki görüş farklılıklarının, ABD ve Japonya'yı da içeren dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad"a zarar vermediği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: 'Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor' - Son Dakika

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