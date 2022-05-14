Son dakika haber: Hindistan'ın başkentinde 27 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün bir binada çıkan ve 27 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İtfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında en az 50 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, 27 kişinin cansız bedenine binanın ikinci katında ulaşıldığını açıkladı.

27 kişiden yalnızca 5'inin kimliklerinin tespit edildiğini belirten yetkililer, birçok mağazanın bulunduğu binada yangın ekipmanlarının olmadığını söyledi.

Yangında hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının binada çalışan kadınlar olduğuna dikkati çeken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında neredeyse sona gelindiği bilgisini paylaştı.

Binadaki bir şirketin sahipleri gözaltında

Öte yandan, emniyet yetkilileri, yangının binada bulunan ve güvenlik kameraları üretip satan bir şirkette çıktığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, bu şirketin 2 sahibinin gözaltına alındığını söyledi.

Yeni Delhi'nin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binada dün gece yangın çıkmıştı.

İlk belirlemelere göre, yangında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.