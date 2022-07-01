Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi

01.07.2022 09:38
Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 70'ten fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Felakette şimdiye kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.

Aralıklı yağışın devam ettiği bölgenin yakınlarda yaşayanlardan güvenli bölgelere taşınmaları istendi.

Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh, kimlikleri teyit edilen ölülerden 7'sinin ordu mensubu olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söylemişti.

YORUMLAR
500
13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı 13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda 13 kişi öldü Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda 13 kişi öldü
Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:44:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement