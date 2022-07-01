Hindistan Başbakanı Narendra Modi , sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

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