Son dakika haber: Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde kimyasal madde üretim tesisinde patlama: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Tamil Nadu'ya bağlı SIPCOT sanayi bölgesinde bir tesiste yerel saatle 07.45'te kimyasal madde üretiminde kullanılan kazanının patladığını duyurdu.

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da tarım ilacı üretimi yapılan bir sanayi tesisinde kimyasal madde üretilen kazanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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