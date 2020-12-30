Son dakika haber... Hindistan Tarım Bakanı Tomar, yeni tarım yasalarına muhalif sendikaların liderleriyle görüşecek - Son Dakika

Son dakika haber... Hindistan Tarım Bakanı Tomar, yeni tarım yasalarına muhalif sendikaların liderleriyle görüşecek

30.12.2020 20:15
Son dakika haber... Hindistan Tarım Bakanı Tomar, yeni tarım yasalarına muhalif sendikaların liderleriyle görüşecek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, yeni tarım yasalarına karşı çıkan çiftçi sendikalarının liderleriyle 4 Ocak'ta yeniden görüşeceğini bildirdi.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, yeni tarım yasalarına karşı çıkan çiftçi sendikalarının liderleriyle 4 Ocak'ta yeniden görüşeceğini bildirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Tomar, bugün hükümet ile çiftçiler arasında 6. tur müzakerelerin Yeni Delhi'de yapıldığını belirtti.

Çiftçi sendikalarının liderleriyle 4 Ocak'ta görüşme konusunda anlaşmaya vardığını ifade eden Tomar, üzerinde anlaşamadıkları iki konuyu pazartesi ele alacaklarını aktardı.

Bugünkü görüşmede, hükümetin tarlaların sulanması için elektrik sübvansiyonuna devam etmesi konusunda anlaştıklarını bildiren Tomar, çiftçilerin mahsul artıklarını yaktıkları için cezalandırılmayacağı konusunda da fikir birliği sağlandığını dile getirdi.

Tomar, bugünkü toplantının olumlu havada geçtiğini kaydetti.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Bekir Pakdemirli, Hindistan, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hindistan Tarım Bakanı Tomar, yeni tarım yasalarına muhalif sendikaların liderleriyle görüşecek - Son Dakika


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