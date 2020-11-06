Son dakika haber: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.11.2020 08:43
Son dakika haber: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 670 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 124 bin 985'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 47 bin 683 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 411 bin 724'e çıktı, 7 milyon 765 bin 966 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 6 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede, son günlerde saptanan vaka sayısı 78'e çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 151'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 98 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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