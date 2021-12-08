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Son dakika haber... Hint askerlerin Nagaland'daki operasyonda sivillere doğrudan ateş ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Hint askerlerin Nagaland'daki operasyonda sivillere doğrudan ateş ettiği ortaya çıktı

08.12.2021 13:04
Son dakika haber... Hint askerlerin Nagaland'daki operasyonda sivillere doğrudan ateş ettiği ortaya çıktı

Son dakika habere göre Hindistan ordusunun, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda Myanmar sınırında yer alan Nagaland eyaletinde düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği operasyondan kurtulanların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hindistan ordusunun, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda Myanmar sınırında yer alan Nagaland eyaletinde düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği operasyondan kurtulanların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Indian Express'in haberine göre, Nagaland'da askerlerin direnişçileri taşıdığını düşünerek ateş açtığı kamyonetteki 2 maden işçisi yaşadıklarını anlattı.

İşçilerden 23 yaşındaki Sheiwang, askerlerin 8 maden işçisini taşıyan araca durmadan ateş ettiklerini söyledi.

Saldırıda dirseğinden ve göğsünden yaralanan Sheiwang, askerlerin doğrudan üzerlerine ateş ettiğini belirtti.

Sheiwang ile aynı hastanede tedavi gören arkadaşı Yeihwang da saldırıda kafatası ve gözünden yaralandı.

Konuşurken oldukça zorlanan 30 yaşındaki Yeihwang, saldırının akşam saatlerinde yolda oldukları sırada gerçekleştiğini ancak havanın henüz kararmadığını kaydetti.

Yeihwang, "Bir anda ateş açıldı, hepimiz eğildik sonra aracın zeminine düştük. Açılan ateşin ardından beni farklı bir araca aldılar. Kardeşim dahil araçtakilerin öldüğünün farkındaydım." ifadesini kullandı.

Kendisine bir şey taşıyıp taşımadıklarının sorulduğunu aktaran Yeihwang, arkadaşlarının elinde hiçbir şey olmadığı yanıtını verdiğini kaydetti.

Yeihwang, madende çalışmaya bir hafta önce başladığını söyledi.

Maden ile yaşadıkları bölge arasında iki yol olduğunu belirten Yeihwang, madencilerin, köylüler tarafından birkaç yıl önce yapılan kestirme yolu kullandıklarını dile getirdi.

Hastane yetkilileri ise Sheiwang ve Yeihwang'a emniyet yetkilileri tarafından korunma sağlandığına dikkati çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan açıklamada ise olayla ilgili bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Askerler, Nagaland'da 13 sivili öldürmüştü

Nagaland'ın Mon ilçesine bağlı Oting sınır köyünde 4 Aralık'ta askerlerin direnişçileri taşıdığını düşündükleri kamyonete açtığı ateşte 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel halktan Nyamtow Konyak, hayatını kaybeden 6 kişinin kömür madencileri olduğunu söylemişti.

Olayı protesto eden köylülerin ordu araçlarını ateşe vermesi üzerine askerlerin öfkeli köylülere açtığı ateşte de 7 sivil ölmüştü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bölgede direnişçilerin faaliyet gösterdiğine dair istihbarat üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtmişti.

Yetkili, askerlerin direnişçileri taşıdığı düşünülen kamyonete ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü ve bunu protesto eden köylülerin de ordu araçlarını ateşe vermek istemesi üzerine askerlerin köylülere açtığı ateşte 7 sivilin öldüğünü söylemişti.

Direnişçilerin Assam eyaletinin Gauhati şehrinin 400 kilometre doğusunda askerlere saldırı düzenlemeyi planladıklarına dair istihbarat aldıklarını ve bir haftadır pusuda beklediklerini belirten yetkili, ayrıca köylüler ile çıkan çatışmada bir askerin öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Nagaland Başbakanı Neiphiu Rio, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "sivillerin ölümüne yol açan talihsiz olayı" kınadığını belirterek, soruşturma başlatılmasını istemişti.

Myanmar, Aralık, Maden, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hint askerlerin Nagaland'daki operasyonda sivillere doğrudan ateş ettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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