Son dakika haber | Hint Bakandan "çiftçi protestoları ekonomik toparlanmayı etkileyebilir" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber | Hint Bakandan "çiftçi protestoları ekonomik toparlanmayı etkileyebilir" uyarısı

22.12.2020 23:53
Son dakika haber | Hint Bakandan

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan Devlet Bakanı Hardeep Singh, iki aydan fazla süredir devam eden çiftçi protestolarının, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmasını geciktireceği uyarısında bulundu.

Hindistan Devlet Bakanı Hardeep Singh, iki aydan fazla süredir devam eden çiftçi protestolarının, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmasını geciktireceği uyarısında bulundu.

Sivil Havacılık, Konut ve Şehircilikten sorumlu Devlet Bakan Singh, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu (protestolar) yalnızca tarımı değil ilişkili alanları da olumsuz etkiliyor, diğer sektörlere de zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınından çıkan ekonominin yavaş yavaş toparlandığı ve Kovid-19 öncesi seviyelere yaklaştığına dikkati çeken Singh, "Yola devam etmemiz gerek. Talepte ve üretimde bir canlanma var. Protestoların ilanihaye sürmesine izin veremeyiz. Bu toparlanma çabalarına daha fazla zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan İstatistik Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk üç ayında, yüzde 3,1'lik büyüme kaydeden gayrisafi yurt içi hasıla sokağa çıkma yasağının uygulandığı ikinci üç ayda yüzde 23,9 küçülmüştü. Bu, Hindistan ekonomisinin son 40 yılda kaydettiği ilk küçülme olmuştu.

Karantina başlamadan önce, 15 Mart'ta yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, karantina başlamasından sonraki bir ay içinde yüzde 26'ya çıkmış, karantina boyunca yaklaşık 140 milyon kişi işsiz kalmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da eylülde kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren iki yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hint Bakandan 'çiftçi protestoları ekonomik toparlanmayı etkileyebilir' uyarısı - Son Dakika


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