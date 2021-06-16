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Son dakika haber | Hint basınında, hükümetin Afgan Talibanı ile "iletişime geçmeye çalıştığı" iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Hint basınında, hükümetin Afgan Talibanı ile "iletişime geçmeye çalıştığı" iddia edildi

16.06.2021 13:35
Son dakika haber | Hint basınında, hükümetin Afgan Talibanı ile

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban örgütü ile "iletişim kurmak üzere girişimde bulunduğu" öne sürüldü.

Hindistan'ın, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban örgütü ile "iletişim kurmak üzere girişimde bulunduğu" öne sürüldü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hint yetkililer, Afganistan'da, aralarında Molla Abdülgani Baradar gibi Taliban'a bağlı bazı grup ve hiziplerin liderlerinin olduğu kişilerle iletişim kurmak üzere girişimde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagçi, iddiayla ilgili soruya verdiği yanıtta "Afganistan'ın kalkınması ve yeniden inşasına yönelik uzun dönemli bağlılığımız doğrultusunda ülkedeki çeşitli paydaşlarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki farklı etnik gruplarla temasta olduklarını vurgulayan Sözcü Bagçi, "Dost komşu ülke olarak Afganistan'da ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması konusunda endişelerimiz var. Bu yüzden ülkedeki tüm barış girişimlerini destekliyor ve bölge ülkeleri dahil farklı paydaşlarla temaslarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İddianın, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'da çekildiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

İddia, gerçek olması halinde, Hindistan'ın uzun yıllardır sürdürdüğü "Taliban ile temas kurmama" politikasında bir değişime işaret ediyor.

Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve İran ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı JP Singh, Afgan liderleriyle görüşmek üzere geçen ay başkent Kabil'i ziyaret etmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Acit Doval de ocakta Afganistan'a iki günlük ziyarette bulunmuştu. Doval, 2020'de barış sürecinin başladığından beri ülkeyi ziyaret eden en üst düzey Hint yetkili olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hint basınında, hükümetin Afgan Talibanı ile 'iletişime geçmeye çalıştığı' iddia edildi - Son Dakika


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