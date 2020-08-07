Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna' - Son Dakika

Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

Son dakika haberleri: Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna' Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

SAMSUN - Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi. Etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, dünyada barış simgesi olarak kabul edilen kağıttan turna kuşu yaptı. Üretilen bin kağıt kuş, dünya barışı için Samsun'da kanat çırptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine ABD ordusu tarafından atılan atom bombası nedeniyle 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yüz binlercesi de sakat kaldı. 6 Ağustos 1945'te gerçekleşen ve insanlık tarihinin en büyük trajedileri arasında yer alan Hiroşima'nın 75. yıl dönümü Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin gerçekleştirdiği origami etkinliği ile anıldı. Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda "Atakum'da turna kuşları barış için kanat çırpıyor" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, origamistler Enes Kılıç ve Melek Kılıç eşliğinde Japon kağıt katlama sanatı origami öğrendi. Renkli kağıtları defalarca katlayarak turna kuşu figürlerine dönüştüren katılımcılar, etkinliğin sonunda kuşları ip üzerine dizerek dünya barışı için temsili olarak uçurdu.

Minik elçilere Atatürk kitabı

Yeni normalleşme dönemi kuralları uygulanarak açık havada gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra barış için Atakum'dan tüm dünyaya mesaj ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte üretilen bin kağıt turna kuşu, dünya barışına katkı sağlamak için Atakum Belediyesi Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda sergilenecek. Öte yandan origami etkinliğini ziyaret eden Atakum Belediye Başkanvekili Ümit Bektaş da tüm Atakumlu minik barış elçilerine "Gençler için Atatürk" isimli kitabı hediye etti. Hattat Halil İbrahim Bayram da tüm katılımcılara isme özel kitap ayraçları hazırladı. Atakum 55 Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Deniz Bora, katılımcı minikler için yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya barış simgesi kağıt turna kuşu

Kağıt turna kuşunun dünyada barış simgesi haline gelmesi yaşanmış bir öyküye dayanıyor. Hiroşima'ya atom bombası atıldığı tarihte iki yaşında olan Sadako Sasaki, olaydan canlı kurtulmayı başarıyor fakat 12 yaşına geldiğinde lösemiye yakalanıyor. Durumu her geçen gün kötüleşen Sadako'yu hastanede ziyaret eden arkadaşı, eski bir Japon inanışını anımsatarak, kağıttan turna kuşları yapıp bunların sayısını bine tamamladığında yaşama bağlanacağını söylüyor. Bunun üzerine Sadako, hastane odasında origami ile kağıttan turna kuşları yapmaya başlıyor. Ancak Sadako, 644 turna kuşuna ulaştığında yaşama veda ediyor. Ölümü sonrasında Hiroşima Barış Parkı'na Sadako'nun elinde turna kuşu tuttuğu bir heykeli dikiliyor. Heykel, her yıl 6 Ağustos'ta dünyanın farklı ülkelerinden çocukların yaptığı kağıttan bin turna kuşu ile süsleniyor. Sadako'nun anısını yaşatmak için başlatılan bu etkinlik aracılığıyla zaman içerisinde kağıttan turna kuşu dünyada barışının simgesi haline geliyor.

Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

Samsun, Atakum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor "Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu         
16:11
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet         
14:39
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız         
14:17
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı         
08:21
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı         
23:26
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 20:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei