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Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ - Son Dakika

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

04.01.2022 15:05

Son dakika haberine göre DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir giyim mağazasına giren hırsız kasalardan 2 bin 250 lirayı çaldı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir giyim mağazasına giren hırsız kasalardan 2 bin 250 lirayı çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği hırsızı yakaladı.

Olay, 31 Aralık gecesi Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren kişi, mağaza içerisinde 15 dakika kalarak kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı. Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Karlıdağ, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirledi. Polis, İbrahim A.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ - Son Dakika


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