Son dakika haber! Hırsızlar çaldıkları otomobili kullandıktan sonra ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Hırsızlar çaldıkları otomobili kullandıktan sonra ateşe verdi

17.10.2022 16:40
Son dakika haber! Hırsızlar çaldıkları otomobili kullandıktan sonra ateşe verdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 55 bin 682 kişi sorgulanırken, aranması olan 89 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 10 ile 16 Ekim 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 55 bin 682 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Bir ev umuma açık yer konumuna getirildiği tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı. Bir umuma açık içkili eğlence mekanında konsomatris çalıştığı tespit edilmiş ve gerekli idari işlem uygulandı. İki farklı adreste meydana gelen fuhuş olayında 5 kişiye 12 bin 921 TL idari para cezası uygulandı ve 2 kişiye "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Hırsızlar çaldığı otomobili yaktı

Olay, Pamukkale ilçesi Karateke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde boş arazide yanmış halde bir otomobil bulundu. Polis ekipleri aracı inceledikten sonra geçtiğimiz günlerde otomobilin Tavas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

89 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 89 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 tabanca, 8 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 66 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, dolandırıcılık olayında kullanıldığı tespit edilen 10 bin 834 litre ayçiçek yağı ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 400 TL para ele geçirildi.

Apart yetkilisi 2 kişiye 40 bin 177 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 ayrı adreste bulunan 123 apart dairesi kontrol edildi. Denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hırsızlar çaldıkları otomobili kullandıktan sonra ateşe verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hırsızlar çaldıkları otomobili kullandıktan sonra ateşe verdi - Son Dakika
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