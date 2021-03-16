Son dakika haber: Hırsızların yakalanmasına yardımcı olan Yaren'e jandarmadan takdirname - Son Dakika

Son dakika haber: Hırsızların yakalanmasına yardımcı olan Yaren'e jandarmadan takdirname
16.03.2021 18:26
Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında jandarmaya verdiği bilgiyle hırsızların yakalanmasını sağlanan Yaren Havva İnci (10) takdirnameyle ödüllendirildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında jandarmaya verdiği bilgiyle hırsızların yakalanmasını sağlanan Yaren Havva İnci (10) takdirnameyle ödüllendirildi. Minik Yaren'in takdirnamesi Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, tarafından verildi.
Hafta sonu Dereköy mahallesinde yaşanan hırsızlık olayı sonrası, 10 yaşındaki Yaren Havva İnci, hırsızlık olayında kullanılan aracının rengi, araç modeli ve şahsın eşkalini vererek olayın aydınlatılmasını sağladı. İlçe jandarma komutanı Teğmen Vedat Kılınç, Yaren Havva İnci'yi duyarlı davranışı ve yardımları sebebiyle takdirname ile ödüllendirdi. - ANTALYA
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