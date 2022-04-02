HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

02.04.2022 10:59

OSMANİYE'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 198 güvenlik kamerasından 310 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı.

OSMANİYE'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 198 güvenlik kamerasından 310 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise aranıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, Sanayi Sitesi, Rahime Hatun ve Adnan Menderes mahallelerinde bulunan ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki 124 farklı adresten 198 güvenlik kamerasınca kaydedilen 310 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Daha önceden 17 suç kaydı bulunan İ.K. ile 10 suç kaydı bulunan C.A., yapılan saha çalışmaları sonrası adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin birlikte hareket ettiği belirlenen 3'üncü şüpheli ise aranmaya başlandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise mikrometre ölçü aleti, şarjlı matkap, 3 spiral, 2 darbeli matkap, 2 kaynak makinesi, 5 hilti, 102 ekran televizyon, 5 buzdolabı motoru, 2 çamaşır makinesi motoru, kombi ile bakır kablolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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