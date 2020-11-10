Son dakika haber... Hırsızlık şüphelisi, 1 ay önce çıktığı cezaevine geri döndü - Son Dakika

MERSİN'de, 10 iş yerinde kasalardaki paraları çalan A.K., polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 1 ay önce çıktığı öğrenilen A.K., tutuklandı.

Kentin farklı noktalarındaki 10 iş yerinin kasalarından para çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri iş yerlerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı Yapılan incelemelerde hırsızlığı aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğunu da belirleyen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. A.K. başka bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışırken, polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu ve yaklaşık 1 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen A.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp yeniden cezaevine gönderildi.