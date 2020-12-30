Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisi 4 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı zamanlarda, ev ve iş yerlerinden bilgisayar çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.H., N.K., M.T., A.O. ve S.K. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bilgisayar, kayıt cihazı, 72 kilo bal ve 6 teneke zeytinyağı ele geçirilirdi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.