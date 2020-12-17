Son dakika haberi: GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet hırsızlığı zanlısı, 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde geçen ay R.E'ye (39) ait 27 SC 910 plakalı motosiklet çalındı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 işletmeye ait 19 farklı güvenlik kamerasınca kaydedilen toplam 45 saatlik görüntüyü izledi.

Görüntülerde, 2 şüphelinin hırsızlık sonrası bir bakkaldan aldıkları çekirdeği yiyerek ilerledikleri görüldü.

Kimliği tespit edilen zanlılardan A.G, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına aldı. Diğer zanlı H.G'nin ise Kırıkhan ilçesinde evden yaptığı başka bir hırsızlık nedeniyle suçüstü yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan A.G, çaldıkları motosikleti H.G. ile parçalayarak sattıklarını itiraf etti.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.