Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı - Son Dakika

Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı

15.12.2020 13:48
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, girdiği bir iş yerinden kombi ve şofbenle birlikte firmaya ait kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, olay yerinde unuttuğu suç aletinden yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, girdiği bir iş yerinden kombi ve şofbenle birlikte firmaya ait kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, olay yerinde unuttuğu suç aletinden yola çıkan polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Levent Kuşoğlu Caddesi üzerindeki bir doğalgaz firmasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerindeki kombi ve şofbenleri gözüne kestirdi. Bu sırada iş yerine ait kamyonetin anahtarının olduğunu fark eden şüpheliler, malzemelerle birlikte aracı da alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmak için gelen firma sahibi, içeriye zorlanarak girildiğini ve kamyonetinin de park ettiği yerde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İş yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir yandan da çalınan kamyoneti bulmak için harekete geçti. Polisin araştırmaları sürerken, bir vatandaş evinin bahçesine park edilmiş kamyonet olduğu yönünde ihbarda bulundu. Eldelek Caddesi üzerindeki ikamete giden polis ekipleri, söz konusu kamyonetin çalınan araç olduğunu belirledi. Kamyonette titiz bir çalışma yapan ve hırsız ya da hırsızlardan ipucu arayan polis ekipleri, aracın içinde bir manivela buldu. Polis ekipleri, iş yerinin kapısındaki boya kalıntıları ile manivelanın üzerindeki boyanın eşleştiğini tespit etti. Söz konusu suç aletinin başka bir hırsızlık olayında kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için arşiv çalışması yapan polis, amacına ulaştı. Aynı manivelanın başka bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve şüphelinin de kimliğini belirleyen polis ekipleri, her yerde zanlıyı aramaya başladı.

Şüpheli E.B., Ulu Cami Caddesi'nde görüldü. Polis ve bekçi ekiplerini görünce kaçan şüpheli, kovalamanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı

Kahramanmaraş, Hırsızlık, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hırsızlık şüphelisini, çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı - Son Dakika


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