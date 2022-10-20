Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde hırsızlık ve uyuşturucu olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne gündem: Edirne'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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