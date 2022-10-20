Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde hırsızlık ve uyuşturucu olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S. E, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.E. ve aynı suçtan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne gündem: Edirne'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika