Son dakika haber... HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERAYA YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de girdiği evlerden bilgisayar, motosiklet ve klima parçası çalan T.S. (42) tutuklanırken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes ve Rahime Hatun Mahallelerinde meydana gelen dört ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önceden 14 ayrı hırsızlık olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan T.S. olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan şüpheli, evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, çalmış olduğu malzemeleri ismini bilmediği şahıslara sattığını söyleyen T.S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.