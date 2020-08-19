Son dakika haber! Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece ve Bahçelievler'de evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9-13 Ağustos arasında Küçükçekmece ve Bahçelievler'de 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık meydana gelmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 16 Ağustos'ta şüpheli Şahin Ç. (18), Kerem Ö. (20) ve Furkan E'yi (22) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Şahin Ç'nin 9 hırsızlık, 2 tehdit, 4 yaralama, Kerem Ö'nün 7 hırsızlık, 2 uyuşturucu madde kullanma, 2 mala zarar verme ve gasptan Furkan E'nin ise 12 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir sokakta koştukları ve bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.