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Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

07.01.2022 19:37
Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

Son dakika haberlerine göre Çorum'da bir inşattan hırsızlık yapan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Çorum'da bir inşattan hırsızlık yapan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece bilinmeyen bir saatte, il merkezindeki bir inşaatta bulunan kilitli konteynerden 1 adet demir bükme ve kesme makinası ile 1 adet jeneratör çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 zanlıyı çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlıları yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilirken çalınan malzemeler ise inşaat sahibine teslim edildi. - ÇORUM

Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

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Jeneratör, İnşaat, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


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