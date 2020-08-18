Son dakika haber! Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Hisarcık Kaymakamlığı, Hamamköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamamköy Köyünde koronavirüs vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşların vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.