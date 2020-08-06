Son dakika haber! Hizan'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara maske takmak, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Denetime katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin topyekun mücadele gerektiren bir süreç olduğunu söyledi.

Köleoğlu, netice almak için asla gevşekliğe mahal verilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan, uygulanan kuralların kendi sağlıkları için olduğunu unutmamalarını istedi.