Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu

24.03.2022 21:03
Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu

Son dakika haberleri... Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Şehit ve gazilerle yakından ilgilenen Yelek, yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin her birinin hikayesinin farklı ancak ortaya koydukları ruhun aynı olduğunu belirtti.

Onların kahramanlıklarıyla tüm dünyaya, milletin sonsuza dek var olma iradesinin önünde duracak hiçbir güçün olmadığını gösterdiğini ifade eden Yelek, "Bu ruh ve iman, vatan sevgimizin, millet aşkımızın da en önemli yansımasıdır. Bu bilinç ise bizim en büyük gücümüz, en büyük zenginliğimizdir. Her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı ve onların aziz hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz. Onların gösterdikleri yiğitlikleri nesilden nesile aktaracak, isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız. Komşu ülkelerdeki iç karışıklıklara, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan türlü oyunlara rağmen, dimdik ayakta olduğumuzu, terör olayları, darbe girişimi, ekonomik manipülasyon başta olmak üzere, içeriden ve dışarıdan gelen tüm badirelere karşı topyekun mücadele etmeye devam edeceğiz."

Programa, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Muhammed İkbal, Hizan, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika


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