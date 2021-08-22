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Son dakika haber: Hizbullah'tan hükümete, "Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma" önerisi - Son Dakika

Son dakika haber: Hizbullah'tan hükümete, "Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma" önerisi

22.08.2021 23:19
Son dakika haber: Hizbullah'tan hükümete,

Son dakika gündem haberi: Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'a kurulacak yeni hükümete "ABD'nin yaptırımlarından korkmayan İran'ın petrol arama şirketiyle çalışma" çağrısında bulundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'a kurulacak yeni hükümete "ABD'nin yaptırımlarından korkmayan İran'ın petrol arama şirketiyle çalışma" çağrısında bulundu.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da akaryakıt ve ilaç başta olmak üzere birçok sektörü etkileyen ekonomik krizden ABD'nin Beyrut Büyükelçilini sorumlu tutan suçlamalarda bulundu.

Lübnan'da yaşananların tesadüf olmayan bilakis devletin yanı sıra toplumun ve siyasi partilerin çöküşünü hedef alan bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini öne süren Nasrallah, İran'dan Lübnan'a doğru yola çıkan bir petrol gemisinin ardından önümüzdeki günlerde ikincisinin de yola çıkacağını duyurdu.

İran'dan Lübnan'a petrol sevkiyatının bir veya iki gemi meselesi olmadığının altını çizen Nasrallah, "Konu bir veya iki gemi konusu değildir. Bu bir süreçtir ve Lübnan'ın ihtiyacı doğrultusunda tamamlanacak. Hizbullah da sorumluluğunu üstlenecek." dedi.

İthal edecekleri İran petrolünü tüm Lübnanlıların hizmetine sunacaklarını söyleyen Nasrallah, kendilerinin ülkedeki krizin etkilerini hafifletmeye çalıştıkları ve devlete alternatif niyetinde olmadıklarını ileri sürdü.

Nasrallah, İran gemisinin Lübnan'a ne zaman ulaşacağı ve nereye yanaşacağına dair detayları daha sonra açıklayacaklarını aktardı.

ABD'nin Ürdün ve Mısır'dan, Suriye üzerinden Lübnan'a enerji ve gaz tedarikinde yardımcı olma konusuna da değinen Nasrallah, söz konusu projelere karşı olmadıklarını söyledi. Nasrallah ancak ABD'nin bunlar için "Suriye rejimi" ile görüşmesi gerektiğini ve bunun da Washington'ın Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırım yasasına aykırı olacağına işaret etti.

Nasrallah, ABD'nin önerdiği projeler için zaman alacak boru hattına da ihtiyaç duyulacağına işaret ederek, "ABD bizleri boş vaatlerle avutmaya çalışıyor." dedi.

Lübnan'ın petrol ve gaz arama meselesine ilişkin de açıklama yapan Nasrallah, şunları söyledi:

"Lübnan'da kurulacak yeni hükümete bir önerim var, petrol ve gaz çıkarma kazılarını yapacak İranlı cesur bir firmaya sahibiz. Lübnan karasularında petrol ve gaz arama zamanı geldiğinde yabancı firma olmayacaksa bizler, bu alanda büyük tecrübesi olan İranlı firmadan destek almaya hazırız. Bu firma cesur ve ABD yaptırımlarından korkmuyor. İsrail'in de hedef almaya cesaret edemeyeceği bir firmadır."

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir süredir akaryakıt temin etmekte sorunlar yaşanıyor. Akaryakıta bağlı olarak devletin sağladığı elektrik hizmetinde günlük kesintiler 20 saati bulurken, ülke genelinde sürücüler benzin bulmak için akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleme çilesine katlanıyor.

Hizbullah, Petrol, Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hizbullah'tan hükümete, 'Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma' önerisi - Son Dakika


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