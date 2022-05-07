Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi

07.05.2022 13:29

Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi Niğde'de bir otomobilin hızını alamayarak kavşaktan girdiği anlar kameralara yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi

NİĞDE - Niğde'de bir otomobilin hızını alamayarak kavşaktan girdiği anlar kameralara yansıdı.

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen kazakar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. DİTAŞ Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hızlı giden bir otomobilin kavşağa girdiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Kazada, otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptığı da görüldü.

Başka bir kazada ise, otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı da kaydedildi.

Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi
Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi
Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi
Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi
Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kavşağa böyle girdi - Son Dakika
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