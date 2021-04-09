Son dakika haber... Hızlı Tren inşaatında görevli sürücülere jandarmadan eğitim - Son Dakika

Hızlı Tren inşaatında görevli sürücülere jandarmadan eğitim

İzmir-Ankara Hızlı Tren yolu inşaatında görev yapan 60 sürücüye Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından eğitim verildi

MANİSA - İzmir-Ankara Hızlı Tren yolu inşaatında görev yapan 60 sürücüye Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından eğitim verildi. Birçok konunun verildiği eğitimde Alaşehir'in bir tarım şehri olduğu ve önümüzdeki günlerde tarımdaki faaliyetlerin artmasıyla traktör ve motosiklet kullanıcılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Hızlı tren yolu inşaatının yüklenicisi firmasının Alaşehir'in Matarlı Mahallesi'nde bulunan şantiyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafikten sorumlu Kıdemli Başçavuş Mehmet Can Hazer tarafından verildi. Eğitimde, araç bakımı, hız kuralları, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemerinin önemi, sollama yapımı, cep telefonu kullanma, yaya önceliği, durma ve duraklama, trafik kazalarında alınması gerekli önlemler ve bölgenin yapısal özellikleri konularında araç sürücüleri bilgilendirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Kıdemli Başçavuş, Mehmet Can Hazar, uyulması gereken kuralları anlattıktan sonra, araçlarda reflektör, ışık donanımı, takograf, lastik, ilk yardım çantası, araç aksamlarının sağlam takılması gibi zorunlu bulundurulması gereken araçların mutlaka bulundurulması gerektiğini, araçların dikkatli kullanılması, meskun mahallerden geçişler, kavşaklardan geçişler, maddi hasarlı kazalar, yaralamalı ve ölümlü kazalar karşısında neler yapılması gerektiği hakkında şoförlere bilgilendirme yaptı.

Bölgenin yapısal özellikleri hakkında da bilgiler veren Hazer, "Önümüzdeki günlerde tarım işçilerinin başlayacağı dönem. Traktörlerin, motosikletlerin hareketli dönemleri başlayacaktır. Bundan dolayı burada yapmış olduğunuz kamu hizmeti, hızlı tren yapılıyor, bunun inşaatı var. Bundan dolayı trafik çok yoğun olacaktır. Kazaların önlenmesi, vatandaşlardan gelen şikayetlerin azaltılması ve en aza indirilmesi maksadıyla burada sizlere trafik kurallarını tekrar hatırlatmak istedik." dedi.

Verilen eğitimin önemine dikkat çeken şantiye genel formeni Edip Gülhan, "Hızlı tren yolu inşaatı şantiyemizde bulunan ticari araçlarımız kamyon, iş makinesi, servis ve mikser sürücülerinin Alaşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitime tabi tutulması son derece olumlu olmuştur. Bu eğitimin sürücüler üzerinde mutlaka etkisi olmuştur. Bu işin ehilleri, trafik komutanlarımız tarafından bilgilendirilmiş olmaları, şoförlerimizin daha da bilinçlenmesini sağlamıştır." dedi.

Eğitime katılan sürücülerden Halil Karaoğlan, "Jandarmadan teknik eğitim hakkında bilgi aldık, gerekli bilgileri bize söylediler, aldığımız eğitimden memnun kaldık. İlgili yetkililerimize çok teşekkür ederim" derken bir diğer katılımcı, Mehmed Ali Dalga ise şunları söyledi: "Jandarma komutanımız bu gün bizi ziyaret etti. Trafik kurallarına uymamızı, bu kuralların ne kadar önemli olduğunu, bizi etkileyecek hem maddi, hem de manevi kusurları belirterek, bizlere güzel bir eğitim verdi. Eğitime katılan sürücülere, trafik eğitimi, trafik kazalarının yaşandığı ve kontrolsüz, trafik hareketleri sonucu yaşanan kazaları slayt gösterilerle anlatıldı. Kurallar mutlaka uyulması istedi."